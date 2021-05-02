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Заподозренную в поножовщине ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира, передача приостановлена

Новости. Общество
21:40, 02 Мая 2021
фото: @official_milas / Инстаграм-аккаунт Ксении Милас
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Ведущую передачи «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксению Милас отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, в ходе которого она якобы напала с ножом на девушку.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект приостановлен», - заявил в комментарии порталу Super гендиректор телеканала Николай Картозия.

Он также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Ранее в Сети появилась информация о конфликте Милас с неизвестной девушкой, в ходе которого, предположительно, телеведущая напала на оппонентку. Сообщалось, что пострадавшую госпитализировали, полиция начала проверку.

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Комментарии

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кир
2021-05-02 22:30:25
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Гость
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