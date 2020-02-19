Запрещающим дорожным знаком планируется маркировать популярные лекарства

Госдума приступила к работе над законопроектом, согласно которому в инструкциях к популярным лекарственных средствам должно появиться графическое изображение дорожного знака "движение запрещено".

Проект закона размещен в электронной базе Госдумы.

В документе говорится, что такие популярные лекарства как "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н" содержат фенобарбитал, относящийся к психотропным веществам, оборот которых в России ограничен. В инструкции по применению к "Корвалолу" и "Валокордину" "мелким шрифтом указано...что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта", но нигде не сказано, что это запрещено.

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