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19.02.2020 14:05

Запрещающим дорожным знаком планируется маркировать популярные лекарства

Новости. Общество
08:58, 20 Февраля 2020
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Госдума приступила к работе над законопроектом, согласно которому в инструкциях к популярным лекарственных средствам должно появиться графическое изображение дорожного знака "движение запрещено".

Проект закона размещен в электронной базе Госдумы.

В документе говорится, что такие популярные лекарства как "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н" содержат фенобарбитал, относящийся к психотропным веществам, оборот которых в России ограничен. В инструкции по применению к "Корвалолу" и "Валокордину" "мелким шрифтом указано...что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта", но нигде не сказано, что это запрещено.

Чем это грозит водителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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