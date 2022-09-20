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Запрещенный в России «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

Новости. Общество
16:00, 07 Октября 2022
фото: © AFP 2022 / Jonathan Nackstrand

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Правозащитная организация, признанная в России иноагентом, стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

Как пишет «Интерфакс», норвежский нобелевский комитет решил присудить премию мира за защиту прав человека в своих странах российскому «Мемориалу» (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому. 

Все три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих странах, для мира и демократии, считает нобелевский комитет.

«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», — говорится в пресс-релизе комитета.

В комитете напомнили, что «Мемориал» был создан в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства и среди основателей организации были нобелевский лауреат Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В пресс-релизе также упоминается сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова, которую убили за ее правозащитную деятельность, по оценке нобелевского комитета. Также в релизе упоминаются решения российских судов о ликвидации «Мемориала».

60-летний Алесь Беляцкий сейчас находится в СИЗО. Он создал в 1996 году правозащитный центр «Весна», руководителем которого остается до сих пор. В 2011 году Беляцкого приговорили к 4,5 года лишения свободы, вменив уклонение от уплаты налогов. В 2014 году он вышел на свободу, его выдвигали на Нобелевскую премию мира, когда он отбывал срок.

Летом 2021 года его снова арестовали по обвинению в налоговых махинациях в связи с руководством незарегистрированной организацией вместе с другими сотрудниками «Весны» — Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем. Недавно им вменили новые обвинения — в контрабанде средств и финансировании беспорядков. В пресс-релизе комитета отмечаются попытки властей Белоруссии заставить замолчать Беляцкого и то, что он «ни на дюйм не отступает в борьбе за права человека и демократию» в своей стране.

«Центр гражданских свобод» был создан в 2007 году в Киеве для продвижения ценностей демократии и прав человека. Сейчас организация занимается выявлением и документированием военных преступлений, говорится в пресс-релизе.

В 2022 году премия составляет 10 млн шведских крон (897 000 $), эта сумма делится между лауреатами, если их несколько. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Эти награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» (признана в России запрещенной организацией) Дмитрию Муратову.

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