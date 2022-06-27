Запрет на импорт мальков ударил по форелеводам, поэтому в Карелии будут строить свой завод

Импортный посадочный материал для форелеводства, поставки которого прекратились из-за антироссийских санкций, в Карелии собираются заменить продукцией местного производства.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Проект по строительству завода для выпуска посадочного материала обсуждался на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Карелии.

«Одна компания в целях создания импортозамещающей продукции финских поставщиков построит инкубационно-выростной завод для производства посадочного материала форели радужной», — говорится в сообщении.

Ранее министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов заявил, что форелеводы почти полностью зависят от посадочного материала — мальков рыб, которые производят за границей.

«Мы в значительной степени, да и не в значительной, а практически в абсолютной — зависим от импортного посадочного материала, который тоже сейчас находится в условиях санкций. Но ситуация несколько полегче, потому что основной объем посадочного материала, икры для инкубирования уже был завезен до сегодняшних событий. Поэтому надо сейчас говорить о возможности импортозамещения на формирование посадочного материала под осень текущего и весну следующего года», — сказал министр.

По его словам, для решения этих проблем рассматриваются возможности увеличения производства кормов в Карелии, поставок из других регионов России, а также стран, не участвующих в санкциях, например, Белоруссии, Ирана и Турции.