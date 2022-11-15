Запрет на продажу квартиры на юге Карелии вынудил должника расстаться с миллионом

Судеьные приставы Карелии вынудили злостного неплательщика расплатиться, сообщили в региональном УФССП.

Судебные приставы Лахденпохского района занимались 24 исполнительными производствами в отношении мужчины, который задолжал один миллион рублей.



Найти неплательщика приставы долго не могли, так как он живет в другом городе, все письма ему возвращались обратно. Стражи закона выяснили, что у должника в собственности есть квартира и запретили ему все манипуляции с жильем.



Когда мужчина решил продать недвижимость и не смог, он сразу выплатил всю сумму долга.