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Запрет на работу торговых сетей в выходные и по ночам обсуждают в органах власти

Новости. Общество
16:41, 10 Июня 2021
фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Как сообщают «Известия», с таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину.

Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме.

Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей.

Такая инициатива обсуждалась на разных уровнях власти еще в 2017 году Тогда министерство экономического развития Карелии не поддержало эту идею.

О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2021-06-10 18:17:50
Очередное безумство, в карелии местные производители орентированы на состоятельных жителей столиц и цены у них соотведствующие.
Предприниматель
2021-06-10 17:59:40
Чушь какая то....
dimchik19725
2021-06-10 17:49:49
А где кроме "ленты" по ночам вообще что то купить можно???
Os
2021-06-10 17:10:36
Так в Петрозаводске не осталось магазинов не торговых сетей.
Гость
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