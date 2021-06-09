Запрет на работу торговых сетей в выходные и по ночам обсуждают в органах власти

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Как сообщают «Известия», с таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину.

Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме. Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей. Такая инициатива обсуждалась на разных уровнях власти еще в 2017 году Тогда министерство экономического развития Карелии не поддержало эту идею. О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».