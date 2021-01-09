Запрет на въезд в Финляндию продлили до февраля

Правительство Финляндии продлевает пограничный контроль внутри ЕС и ограничения на въезд в страну до 9 февраля

Согласно THL, появление новых штаммов коронавируса и ситуация в соседних с Финляндией странах показывают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы, пишет Служба новостей Yle.

Правительство решило продлить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны и ограничения на въезд в страну до 9 февраля.

Стремительный рост заражаемости коронавирусом в Финляндии приостановился, заявляют ведомство здравоохранения и социального развития THL и министерство соцздрава.

Ситуация по-прежнему сильно различается в зависимости от региона. Также сейчас беспокойство вызывает уровень заболеваемости среди людей старше 70 лет и жильцов домов престарелых. Также растёт количество смертельных случаев.

По словам главного врача THL Танели Пуумалайнена, появление новых штаммов коронавируса и эпидемиологическая ситуация в соседних с Финляндией странах показывают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы.