"Запрет Telegram оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали"

Политолог из Карелии Олег Реут считает, что за последнюю пару лет Telegram из территории мессенджера с неполитизированной коммуникацией перерос в политизированное пространство.

По мнению эксперта, запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали. Достаточно вспомнить продуктовые антисанкции российского правительства – их публично поддерживали не только чиновники и депутаты, но и рядовые россияне, которые публиковали в соцсетях фото отечественных продуктов, с гордостью говорили, что обойдутся без хамона и пармезана. Такой же патриотический интерес вызывали курорты Крыма и Краснодарского края в обмен на периодически запрещаемые Турцию и Грузию.

Как правило, запретительные действия властей граждане встречали одобрительно или равнодушно. На Телеграме этот порядок сломался.

Подробнее читайте далее.