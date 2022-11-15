Запрос из Карелии об указе о завершении мобилизации направлен в администрацию президента РФ

Фракция партии «Яблоко» в парламенте Карелии направила запрос в администрацию президента России, планируется ли подписание указа о завершении частичной мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутатов, ранее президент и другие ответственные лица заявили об окончании призыва по частичной мобилизации. Парламентарии просят издать соответствующий указ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле пока не получили обращение карельских депутатов.

Ранее Песков говорил, что, согласно заключению правового управления администрации президента, указ о завершении частичной мобилизации не требуется.