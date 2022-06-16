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Запросы жителей Карелии совпали с возможностями работодателей

Новости. Общество
12:20, 21 Июня 2022
фото: © Валерий Шифулин / ТАСС

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Эксперты оценили соотношение запрашиваемой медианной зарплаты на рынке труда республики и предлагаемого дохода.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru изучили рынок труда в Карелии и выяснили, на сколько запросы жителей региона по ожидаемой зарплате совпадают с предложением работодателей.

Оказалось, что в большинстве сфер ожидания и возможности в целом совпадают. Так, в юридической сфере соискатели запрашивают 42 тысячи, работодатели предлагают 41 тысячу рублей. В сфере закупок разница между запрашиваемой и предлагаемой зарплатой составляет 2 тысячи рублей. А в добыче сырья предложение и вовсе превышает запрос — 60 тысяч против 58 тысяч рублей.

При этом в ряде сфер соискатели хотят получать на порядок больше, чем им предлагают работодатели. Особенно видна такая разница в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (запрашивают почти 40 тысяч, предлагают 35 тысяч), «Производство» (соискатели запрашивают 51 тысяч, компании предлагают 47 тысяч), «Инсталляция и сервис» (запрашивают почти 50 тысяч, предлагают лишь 47 тысяч рублей).

Также стало известно, на сколько выросла за год предлагаемая зарплата в Карелии.

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