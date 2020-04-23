Заработал новый сервис ФНС для бизнеса по подтверждению льготных кредитов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала механизм, обеспечивающий быстрое подтверждение льготных беспроцентных кредитов на выплату зарплат малому и среднему бизнесу.

Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров в ходе совещания о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

"Мы спроектировали решение, это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи, что позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта, всем участникам платформы", – сказал он.

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