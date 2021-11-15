Зараженные семечки подсолнечника завезли в Петрозаводск

В подсолнечнике, привезенном в Петрозаводск, обнаружены семена амброзии, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, в ноябре в местах оптовой реализации плодоовощной продукции в Петрозаводске в 4-х партиях подсолнечника из Краснодарскоого края обнаружены семена карантинных сорных растений - амброзии.

Наличие карантинных вредных организмов в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.