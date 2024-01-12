«Заряды ветра со снегом»: олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила погоду на соревнованиях в Петрозаводске

В эти выходные на спорткомплексе «Курган» проходят чемпионат и первенство Карелии по биатлону.

Как сообщила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, на региональных соревнованиях по биатлону погода испытывает спортсменов на прочность.



«-15 и заряды ветра со снегом. Метет. Карельская погода испытывает и проверяет ребят на стойкость, умение работать с ветром».



Сегодня и завтра на спорткомплексе «Курган» проходят чемпионат и первенство Карелии по биатлону, отметили в республиканском Минобразования и спорта.















Напомним, ранее мы сообщали об открытии регистрации на соревнования по биатлону на призы главы Карелии.