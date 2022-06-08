Заросшие кустарником земельные участки в Карелии собираются изымать у арендаторов

Управление Россельхознадзора в Карелии добивается расторжения договоров аренды земельных участков сельхозназначения, которые не используются и заросли кустарником.

Об этом представители управления сообщили на совещании в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии.

«Практически при каждом обследовании выявляется факт зарастания мелиоративных каналов, нередко высота кустарника достигает 10 метров, налицо длительное отсутствие сельскохозяйственной деятельности, даже если отмечаются факты частичного использования участка (сенокошение)», - пояснили в Управлении.

Такие факты выявлены, в основном, в Прионежском, Питкяранском и Олонецком районах. В числе нерадивых собственников не только мелкие пользователи, которым зачастую на проведение агротехнических мероприятий не хватает сил и средств, но и крупные республиканские агрохозяйства.

Правообладателям земельных участков выданы предостережения, материалы направлены министерству для инициации расторжения договоров аренды.