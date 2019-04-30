Зарплата директора госпредприятия в Карелии сравнима с пособием в Финляндии, заявил депутат

Упадок одного из ведущих в прошлом сельхозпредприятий Карелии – совхоза "Ведлозерский" - связан с тем, что он находится в госсобственности, а у директора нет стимула хорошо работать, считает депутат Виталий Красулин.

Такое объяснение он дал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании совхоза.

По мнению Красулина, не следует ждать возрождения предприятия, пока оно не перейдет в частную собственность, сообщают "Вести Карелии".

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