11:41, 30 Апреля 2019
Зарплата директора госпредприятия в Карелии сравнима с пособием в Финляндии, заявил депутат
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Упадок одного из ведущих в прошлом сельхозпредприятий Карелии – совхоза "Ведлозерский" - связан с тем, что он находится в госсобственности, а у директора нет стимула хорошо работать, считает депутат Виталий Красулин.
Такое объяснение он дал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании совхоза.
По мнению Красулина, не следует ждать возрождения предприятия, пока оно не перейдет в частную собственность, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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