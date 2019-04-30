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Новости. Общество
11:41, 30 Апреля 2019

Зарплата директора госпредприятия в Карелии сравнима с пособием в Финляндии, заявил депутат

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Упадок одного из ведущих в прошлом сельхозпредприятий Карелии – совхоза "Ведлозерский" - связан с тем, что он находится в госсобственности, а у директора нет стимула хорошо работать, считает депутат Виталий Красулин.

Такое объяснение он дал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании совхоза.

По мнению Красулина, не следует ждать возрождения предприятия, пока оно не перейдет в частную собственность, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-04-30 14:00:54
И зачем держат такого " директора " ? Как говорят наши руководители в кремле ,надо лучше и больше работать чтобы получать достойную зарплату . Если у него нет стимула работы , то пинка под зад и на биржу труда !
User
2019-04-30 12:02:08
Плохому танцору известно что мешает. Как в частной собственности в муках дохнут коровы, чернобурки и норки - карельцы уже видели. Если директор не хочет работать за 800 евро в месяц, то какой спрос может быть с обычных работяг, работающих за 100-150 евро? В свою очередь депутаты избираются для того, чтобы своими решениями обеспечивать достойный уровень жизни избирателей, а не протирать кресло в разглагольствованиях об отсутствии стимула.
йошкин кот
2019-04-30 12:00:38
забавные рассуждения "про стимул" и "про з/п"...особенно веселят параллели с Финляндией.
Гость
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