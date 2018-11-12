Зарплата Парфенчикова вырастет до 4,4 млн рублей

Стало известно, как вырастут зарплаты главы Карелии и спикера парламента в 2019 году.

Денежные выплаты главе Карелии в 2019 году увеличатся до 4,4 млн рублей, а председателю Законодательного собрания республики – до 3,9 млн рублей.

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