Зарплатные ожидания чиновников в Карелии растут быстрее, чем всех остальных работников

Кандидаты на вакансии в сфере государственной службы в Карелии с начала года повысили свои зарплатные ожидания, в среднем, почти на 5 тыс. рублей.

Это больше, чем в любой другой сфере деятельности.

Такие подсчеты были проведены рекрутинговым агентством HeadHunter, которое изучило резюме, размещенные жителями Карелии за январь–сентябрь 2021 года.

На втором месте по темпам роста ожидаемых зарплат — горнодобывающая отрасль. Претенденты на вакансии стали просить зарплату на 3,8 тыс. больше, чем в начале года. Третью строчку в рейтинге занял автомобильный бизнес, где зарплатные ожидания выросли на 3,6 тыс. рублей.

Снизили свои запросы претенденты на вакансии в сфере медицины, маркетинга и рекламы.

В целом зарплатные ожидания жителей Карелии выросли до 36,4 тыс. рублей — такую сумму они просят при размещении резюме. Это почти на 2 тыс. больше, чем в начале года.