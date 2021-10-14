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Зарплатные ожидания чиновников в Карелии растут быстрее, чем всех остальных работников

Новости. Общество
09:42, 14 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

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Кандидаты на вакансии в сфере государственной службы в Карелии с начала года повысили свои зарплатные ожидания, в среднем, почти на 5 тыс. рублей.

Это больше, чем в любой другой сфере деятельности.

Такие подсчеты были проведены рекрутинговым агентством HeadHunter, которое изучило резюме, размещенные жителями Карелии за январь–сентябрь 2021 года.

На втором месте по темпам роста ожидаемых зарплат — горнодобывающая отрасль. Претенденты на вакансии стали просить зарплату на 3,8 тыс. больше, чем в начале года. Третью строчку в рейтинге занял автомобильный бизнес, где зарплатные ожидания выросли на 3,6 тыс. рублей.

Снизили свои запросы претенденты на вакансии в сфере медицины, маркетинга и рекламы.

В целом зарплатные ожидания жителей Карелии выросли до 36,4 тыс. рублей — такую сумму они просят при размещении резюме. Это почти на 2 тыс. больше, чем в начале года.

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Комментарии

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mobikk
2021-10-14 10:16:24
Так растут их ожидания по привычке...
А у остальных то зарплата как была на уровне 2013 года, так и осталась -когда проходит индексация, сразу убирают часть надбавок... Народ уже попривык...
Дениска
2021-10-14 09:45:45
Так эти "тела" нужны для голосования ,потому и дальше будут им повышать...это же не ветераны труда,которым за 20 лет повысили на 21 рубль!!! и без того нищенское пособие.
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