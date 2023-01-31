Зарплаты на сельхозпредприятиях Карелии выросли больше, чем ожидали в Минсельхозе

Средняя номинальная зарплата на сельскохозяйственных предприятиях Карелии в 2022 году по официальным данным превысила 46117 рублей.

Такая цифра фигурирует в отчете министерства сельского хозяйства об эффективности государственной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» за 2022 год.

Такой уровень зарплаты, по подсчетам министерства, достигнут в сельскохозяйственных организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Указанная сумма оказалась больше, чем планировал Минсельхоз, когда утверждал государственную программу. По целевому показателю зарплата на сельхозпредприятиях должна была составить не более 36500 рублей.