Зарплаты во многих отраслях экономики Карелии росли быстрее инфляции

Инфляция в Карелии в 2022 году составила более 14%, но темпы роста зарплат в ряде отраслей промышленности и социальной сферы были выше этого показателя.

Такой вывод следует из данных, приведенных в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия». Показатели роста зарплат указаны за 11 месяцев 2022 года.

Лидером оказалось производство прочей неметаллической минеральной продукции, где начисленная заработная плата увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — почтовая связь и курьерская деятельность, где зарплата выросла на 32%.

Кроме того, в целом ряде отраслей этот показатель увеличился более чем на 20%. В их числе оптовая торговля, теплоэнергетика, обработка древесины, производство бумаги и бумажных изделий, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, добыча полезных ископаемых.