Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Администрация Петрозаводского городского округа разместила на своем официальном сайте сведения о средней заработной плате заведующих детскими дошкольными учреждениями за 2019 год. Как оказалось, их жалованье отличается в разы.

Так, самая высокая зарплата – почти 102 тысячи рублей – в прошлом году оказалась у заведующей детским садом №22 Галины Чанжаловой. А самая низкая – у заведующей детским садом №103 Марины Францевой – около 49 тысяч.