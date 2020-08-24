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Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Новости. Общество
16:05, 24 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Администрация Петрозаводского городского округа разместила на своем официальном сайте сведения о средней заработной плате заведующих детскими дошкольными учреждениями за 2019 год. Как оказалось, их жалованье отличается в разы.

Так, самая высокая зарплата – почти 102 тысячи рублей – в прошлом году оказалась у заведующей детским садом №22 Галины Чанжаловой. А самая низкая – у заведующей детским садом №103 Марины Францевой – около 49 тысяч.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2020-08-24 16:48:38
Компетентные органы должны в этом разобраться
zanoza
2020-08-24 16:36:35
Более чем странная ситуация.
1677
2020-08-24 16:30:04
Не плохо
Гость
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