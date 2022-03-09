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Защищая собутыльницу, житель Петрозаводска избил ее брата до разрыва почки

Новости. Общество
12:39, 15 Марта 2022
фото: © ИА ЕАОMedia

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В Петрозаводске арестовали мужчину, который в пьяной драке покалечил собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась горожанка и сообщила, что в отношении её 44-летнего брата совершено преступление.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что заявительница с братом распивали спиртные напитки в квартире общего приятеля — 35-летнего ранее имевшего проблемы с законом жителя карельской столицы.

В ходе застолья женщина пожаловалась хозяину жилья на то, что брат её избивает. Услышав это, мужчина разозлился и, по версии полиции, нанёс гостю не менее трёх ударов по голове и телу.

Сестра потерпевшего вызвала бригаду скорой помощи. Вовремя подоспевшие медики диагностировали у пациента разрыв почки и экстренно госпитализировали его. По признаку опасности для жизни вред, причинённый здоровью травмированного, впоследствии был квалифицирован как тяжкий.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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