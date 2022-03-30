Защита Боднарчука: Бывший спикер Петросовета - обеспеченный человек, но всех благ он добился в рамках закона

Как защита Геннадия Боднарчука доказывала суду, что в высоких доходах семьи бывшего спикера Петросовета нет ничего криминального.

В Петрозаводске 25 марта судья городского суда Наталья Тарабрина отказала в удовлетворении исков Геннадия Боднарчука и его гражданской супруги к Артуру Парфенчикову, Петросовету и правительству Карелии. Семья экс-спикера городского парламента оспаривала законность проведения процедуры проверок имущества и доходов, запущенные губернаторской администрацией после ареста Геннадия Боднарчука по коррупционному делу. Напомним, контролеры в тот раз выявили несоответствие доходов и расходов в бюджете бывшего председателя Петросовета, после чего он лишился главного кресла в горсовете. Также в настоящее время под угрозой находится определенное имущество и деньги семьи Геннадия Боднарчука: их намерены изъять в доход государства.

В состоявшемся судебном процессе Геннадий Боднарчук принимал участие по видеосвязи из места нахождения под стражей, супруга экс-спикера Петросовета явилась в зал заседания лично, глава Карелии Артур Парфенчиков в суд не пришел.

В ходе заседания защита Геннадия Боднарчука пыталась доказать суду, что бывший лидер Петросовета действительно обеспеченный человек, но всех благ он добился в рамках закона.

Адвокат Михаил Ямчитский, представляющий в суде интересы Геннадия Боднарчука, заявил, что на момент проведения проверок его доверитель уже был состоявшимся предпринимателем, который оставил бизнес ради политической карьеры. В тот период спикеру Петросовета было 43 года. По утверждению защиты, бизнесмен и чиновник в ту пору уже успел достичь определенного уровня благополучия — иными словами, имел накопления, сделанные в период предпринимательской активности.

Также на заседании суда вскрылись интересные факты из жизни жены Геннадия Бонарчука, которая,как оказалось, имеет отношение к некому наследству представителя Московского Кремля.

Подробнее читайте здесь.