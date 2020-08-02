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Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать

Новости. Общество
12:28, 03 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Адвокат Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Виктор Ануфриев, защищавший в суде Юрия Дмитриева, в субботу 1 августа он подал апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, приговорившего 22 июля его подзащитного к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

В апелляционном представлении Ануфриев попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного Дмитриева.

"В апелляции я попросил изменить приговор в обвинительной части и прекратить дело в этой части за отсутствием состава преступления, - сказал Ануфриев. – То есть оправдать полностью".

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев оправдан.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-03 12:37:28
Сейчас у киро-нового и критика ,который не знает дорогу в театр, начнётся психическое обострение :)
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