Защитное устройство велосипеда не смогло остановить вора в Петрозаводске

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Мужчина украл велосипед, который был защищен противоугонным тросом, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 45-летний житель микрорайона Зарека. Он рассказал, что кто-то похитил его велосипед, оставленный в подъезде.
Сотрудники уголовного розыска установили 27-летнего судимого подозреваемого. Мужчина пояснил, что он намеренно ходил по подъездам для отыскания чужого имущества, оставленного без присмотра. Поэтому, увидев велосипед, похитил его. Противоугонный трос не остановил злоумышленника. Двухколесный транспорт он продал не дороже 1,5 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь.
В результате преступных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму 13 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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