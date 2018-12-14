Заседание Госкомиссии с участием Патрушева можно будет посмотреть он-лайн

Сегодня в Петрозаводске состоится заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и федеральных министров.

В Петрозаводске сегодня пройдут мероприятия в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

В правительстве состоится рабочая встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и главы Карелии Артура Парфенчикова. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе пройдет церемония закладки киля нового судна, в ней будет участвовать министр транспорта России Евгений Дитрих. Открывшийся в начале декабря перинатальный центр с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В 12.00 начнется заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии под председательством Николая Патрушева. С докладом об итогах работы в уходящем году выступит глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководители всех шести рабочих групп Госкомиссии также представят отчеты о работе за год. Участники заседания обсудят вопрос повышения эффективности использования природных ресурсов и проведение мероприятий по подготовке к 100-летию, реализуемых в муниципалитетах.

Наблюдать за ходом заседания Госкомиссии все желающие смогут посредством видеотрансляции по адресу www.gov.karelia.ru/gov/live.html на Официальном интернет-портале Республики Карелия.