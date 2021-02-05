Заседание рабочей группы по внесению изменений в Коонституцию Карелии прошло без лишних свидетелей

На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.

В начале февраля в Заксобрании Карелии состоялось первое очное заседание рабочей группы по внесению изменений в республиканскую Конституцию. Напомню, о создании такой группы минувшим летом объявил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, призвав своих коллег по депутатскому корпусу "услышать мнение жителей республики", чтобы обновленная Конституция стала – цитирую – "по-настоящему народным документом". Однако обсуждение поступивших за полгода предложений рабочая группа почему-то решила устроить в полузакрытом режиме, без приглашения общественников и журналистов, а само ее название трансформировалось в "рабочую группу по приведению Конституции Карелии в соответствие с Конституцией России". Примечательно и то, что заседание группы в республиканском парламенте вела руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Что же происходило за закрытыми дверями, рассказали члены рабочей группы.

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