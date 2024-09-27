Заслуженного работника культуры России Елену Такала коллеги поздравили с 95-летием

Елену Ивановну с теплотой вспоминают читатели библиотеки и ее коллеги.

30 сентября 1929 года 95 лет назад родилась Елена Ивановна Такала, историк, библиограф, которая работала заведующей отделом Национальной библиотеки Карелии в период с 1956 по 2004 годы.

Елена Ивановна – составитель и ответственный редактор более 60 научно-вспомогательных и рекомендательных библиографических изданий. Избиралась депутатом Петрозаводского городского совета. Заслуженный работник культуры РФ.



"Елену Ивановну с теплотой вспоминают читатели библиотеки и ее коллеги. Сейчас Елена Ивановна на заслуженном отдыхе, но всегда интересуется жизнью отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии", - написали в сообществе Национальная библиотека Республики Карелия.



Юбиляр по сей день оказывает немалую помощь своим коллегам до сих пор: её библиографические издания на полках и каталожные карточки, написанные её рукой, хранящиеся в краеведческих каталогах, помогают выполнять читательские запросы.

"Доброго здравия и многая лета!",, - заключили коллеги