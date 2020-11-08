Заслуженный работник культуры Карелии Владимир Родионов ушел из жизни

Владимир Родионов скончался восьмого ноября в возрасте 81 года, сообщает Минкульт Карелии.

Родионов был руководителем хора русской песни "Онежская чайка" и вокальной группы "Онежский меридиан" при Городском доме культуры Петрозаводска.

Владимир Родионов 55 лет жизни посвятил хоровому пению. После службы в армии он закончил в Мурманске музыкальное училище, работал в городе Заполярный в музыкальной школе. С 1968 года Родионов жил в Карелии. 37 лет он преподавал в колледже культуры, а после выхода на пенсию руководил мужским хором "Онежский меридиан" и женским хором "Онежская чайка".

"Несмотря на свой почтенный возраст – 81 год – он был полон сил, жизни, творческой энергии, работал с полной отдачей. Коллективы, работавшие под его руководством, с неизменным успехом выступали на праздниках, фестивалях, гастролировали", - говорится в заявлении министерства.