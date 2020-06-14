Застолье закончилось для жительницы Петрозаводска разочарованием в дружбе

В полицию обратилась 56-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что после продолжительных праздных выходных обнаружила отсутствие банковской карты. А включив свой телефон, что кто-то украл с ее счета 17 тысяч рублей.

Оперативники установили 44-летнего подозреваемого – он несколько дней провел с горожанкой. Они вместе отдыхали и распивали спиртное. Все развлечения оплачивала гостья, но в какой-то момент она передала свою банковскую карту хозяину дома. Большую часть денег мужчина потратил на оплату долгов, остальное – на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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