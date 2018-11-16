"Застрявшие" в банкомате деньги вернут главе Корпорации развития Карелии

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"МТС Банк" провел внутреннее расследование по обращению генерального директора Корпорации развития РК Юрия Савельева о том, что с его счета была списана крупная сумма денег, но на руки он их так и не получил.
Ранее мы писали, что Савельев попытался снять деньги в одном из банкоматов. Ему это не удалось, а через некоторое время он получил уведомление, что сумма списана с его счета. Обращения в службу поддержки банка не дали результатов, сообщил Савельев.
После того, как эта история получила огласку в СМИ, бакн заявил, что деньги будут возварщены на карту клиента до 19 ноября.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести-Карелии".
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