"Застрявшие" в банкомате деньги вернут главе Корпорации развития Карелии

"МТС Банк" провел внутреннее расследование по обращению генерального директора Корпорации развития РК Юрия Савельева о том, что с его счета была списана крупная сумма денег, но на руки он их так и не получил.

Ранее мы писали, что Савельев попытался снять деньги в одном из банкоматов. Ему это не удалось, а через некоторое время он получил уведомление, что сумма списана с его счета. Обращения в службу поддержки банка не дали результатов, сообщил Савельев.

После того, как эта история получила огласку в СМИ, бакн заявил, что деньги будут возварщены на карту клиента до 19 ноября.

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