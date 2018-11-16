Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:48, 16 Ноября 2018
фото: pixabay.com / jarmoluk

"Застрявшие" в банкомате деньги вернут главе Корпорации развития Карелии

Загрузка...

"МТС Банк" провел внутреннее расследование по обращению генерального директора Корпорации развития РК Юрия Савельева о том, что с его счета была списана крупная сумма денег, но на руки он их так и не получил.

Ранее мы писали, что Савельев попытался снять деньги в одном из банкоматов. Ему это не удалось, а через некоторое время он получил уведомление, что сумма списана с его счета. Обращения в службу поддержки банка не дали результатов, сообщил Савельев.

После того, как эта история получила огласку в СМИ, бакн заявил, что деньги будут возварщены на карту клиента до 19 ноября.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести-Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-11-16 14:28:23
Надо было банку отдать после того как экономику с колен поднимет , т.е ваще не отдавать .
Рубль
2018-11-16 14:06:48
Даже банкоматы не хотят деньги чинушам из корпорации "развития" выдавать,понимают ,что столько времени эта организация чистит(простите) бюджет миллионами...а заслуженно ли?
однозначно
2018-11-16 13:03:03
Обналичивает крупные суммы в сомнительном банке. Есть повод задуматься
кир
2018-11-16 13:36:54
однозначно, есть проверка крупных переводов денег. На предмет терроризма и коррупции. Сбой - это отмазка.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

Сегодня 14:04
Капитал
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса
Карельскому лесопромышленнику захотелось рубить в биосферном резервате ЮНЕСКО.
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
14.11.2018 17:18
Что это, если не коррупция? 26
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 4
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»