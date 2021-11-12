Застройщик жилья в Карелии попал под санкции судебных приставов из-за долгов

Служба судебных приставов Карелии приняла меры принудительного взыскания задолженности с компании, которая занимается строительством жилья и нежилых помещений.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, общий размер задолженности компании по налоговым платежам и штрафам ГИБДД составил 3,9 млн рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство, но руководство фирмы уклонялось от уплаты долгов. Тогда судебный исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении самоходной техники компании с предварительной стоимостью 21 млн рублей.

Руководителю организации было вручено требование об аресте техники с последующей передачей на реализацию. Только после этого директор погасил задолженность в полном объеме.