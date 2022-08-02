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Застройщик жилого комплекса вырубит зеленые насаждения в центре Петрозаводска

Новости. Общество
11:30, 15 Августа 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска объяснила планируемые рубки зеленых насаждений в центре города благоустройством территории рядом со строящимся жилым комплексом.

Эта тема затрагивалась сегодня на совещании в мэрии Петрозаводска.

По словам руководителя информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко, в социальных сетях появились сообщения жителей города, обеспокоенных планами рубок на берегу реки Лососинка напротив парка «Ямка».

Специалисты администрации объяснили, зачем это нужно.

«Неподалеку от реки возводят жилищный комплекс. Застройщик предложил выполнить благоустройство запущенной территории за свой счет. Перед этим планируется проведение санитарной рубки с удалением беспорядочной поросли, опасных растений с обязательным сохранением крепких здоровых деревьев с хорошо развитой кроной и без признаков ослабления», — сообщила Сильченко.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пообещал, что администрация подготовит информацию о всех планируемых проектах благоустройства территорий вдоль берега Лососинки от набережной Онежского озера до парка «Ямка». Они будут обсуждаться с учетом предложений горожан.

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