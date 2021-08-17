Застройщики жилья в Карелии поднимут цены, если их обяжут строить социальные объекты

Строительные компании будут вынуждены поднять цены на жилье или обанкротиться, если изменения в законодательстве обяжут их за собственный счет строить школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

Об этом представители отрасли заявили на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Петрозаводске.

«Строительные компании считают, что данные обязательства очень затратные и практически неисполнимые. По Республике Карелия маржинальность жилищного строительства очень низкая. Если будет введена такая обязанность, то это приведет к огромным убыткам и ликвидации части строительных компаний и к резкому повышению стоимости жилья», — считает представитель одного из застройщиков.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что решение квартирного вопроса зависит не только от квадратных метров жилья.

«Если вы хотите строить жилье, вы должны понимать, что жилье — это не только квартира, квадратные метры, но это еще и социальная инфраструктура. Иначе это создает проблемы всей стране», — сказал Титов.

При этом он согласился с тем, что обеспечение социальной инфраструктурой — это обязанность государства. По мнению бизнес-омбудсмена, застройщики жилья обязаны возводить социальные объекты, но с условием, что после завершения строительства местные власти выкупают их за счет бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил, что такая практика используется в республике.