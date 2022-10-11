Затяжной семейный кризис заставил жительницу Карелии бежать в ночи из дома

Семейный конфликт в Калевальском районе закончился в полиции.

Как сообщили в МВД Карелии, семейный конфликт между супругами в Калевальском районе едва не закончился трагедией.

Местный 50-летний житель пригрозил убить свою супругу. Женщина восприняла угрозы как реально осуществимые и, опасаясь свою жизнь, провела ночь у соседей. Утром она пошла в местное отделение полиции.

Впоследствии подозреваемый объяснил участковому, что причиной конфликта стал затяжной семейный кризис.