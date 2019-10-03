Затраты на мусорный завод под Петрозаводском обещают окупить без роста тарифов

Потенциальные инвесторы строительства мусороперерабатывающего комплекса под Петрозаводском готовы вложить в него миллиарды рублей и отбить эти деньги без повышения тарифов на вывоз мусора.

Об этом сообщил сегодня замглавы Минприроды Алексей Павлов на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии, где обсуждался вопрос о корректировке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам Павлова, стоимость всего проекта оценивается в 7-8 млрд рублей. Инвесторов сбираются отбирать по результатам конкурсных процедур. "Есть заинтересованность уже серьезных компаний для того, чтобы участвовать в этих конкурсах и предложить лучшие условия… Никаких не запланировано повышений тарифов, сразу подчеркну", - сказал замминистра. Как инвесторы собираются вернуть свои миллиарды без роста тарифов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".