Завершается восстановление животноводческого комплекса в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил, как идет восстановление животноводческого комплекса в поселке Пряжа после объединения с государственным совхозом «Ведлозерский»

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы главы республики.

Глава Карелии предложил объединить Пряжинский и Ведлозерский совхозы на встрече с жителями Пряжи в конце 2019 года. Пряжинское хозяйство на тот момент было признано банкротом.

За прошедший период при финансовой помощи республиканского бюджета были отремонтированы пустовавшие и заброшенные помещения пряжинской фермы. Там восстановлено электро- и водоснабжение, заменены системы молокопроводов и навозоудаления. Закуплено и новое оборудование для сбора молока, а также кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника.

Сегодня совхоз «Ведлозерский» состоит из трех производственных площадок: в Ведлозеро, Савиново и Пряже. Заместитель генерального директора совхоза «Ведлозерский» Вячеслав Савельев сообщил, что завершить восстановительные работы на телятнике в Пряже запланировано на конец этого года. В Пряжу будут переведены 200 телят из Ведлозерского, и на этой площадке будет более 400 голов стада.

Также готова проектно-сметная документация по строительству роботизированной молочной фермы на 1200 голов дойного стада в Ведлозеро и направлена в Карелгосэкспертизу для получения положительного заключения. Стоимость разработки документации составляет 17,5 млн. рублей и средства по итогам второго чтения бюджета предусмотрены в бюджете Республики Карелия. Также депутаты карельского парламента 1 декабря поддержали поправку главы республики о выделении в следующем году 30 млн руб на пополнение производственных фондов совхоза «Ведлозерский».

В следующем году на площадке в Ведлозеро запланировано продолжение ремонтных работ на ряде объектов. На ферме будет снесено здание родильного отделения, проведена модернизация молочного двора и комплекс геолого-разведочных и буровых работ для нового водозабора животноводческого комплекса. В результате дойное стадо увеличится на 200 голов. В перспективе в Ведлозеро будет построена роботизированная ферма на 2800 единиц скота, из них — 1200 голов дойного стада.

Артур Парфенчиков отметил, что хозяйству нужна поддержка для наращивания объемов производства.

«Средства, которые сейчас выделены для предприятия заранее, предусмотрены на мелиорацию, корма, а также на удобрения, семена. Это позволит хозяйству создать собственную кормовую базу. В следующем году мы сможем выйти на 800 голов дойного стада, а в перспективе — на предприятие, которое будет производить качественную продукцию развиваться самостоятельно», — сказал глава Карелии.