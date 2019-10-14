Завершена реконструкция участка дороги "Олонец-Вяртсиля"

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 октября осмотрел первый реконструированный участок дороги "Олонец-Вяртсиля", которая активно используется жителями республики и туристами, в управлении пресс-службы главы Карелии.

Это один из путей до Горного парка "Рускеала", пролегающий по побережью Ладожского озера.



В прошлом году по предложению главы Карелии реконструкция семи километров автодороги была внесена в федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. Напомним, что ФЦП разработана по решению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.





"Дорога спрямилась, стала короче на 400 метров. Все показатели соответствуют нормативам, действующим ГОСТам. Только что при помощи дорожной лаборатории мы проверили исследование параметров дороги и установили, что показатели продольной ровности соответствуют первой, самой серьезной, категории федеральных масштабов. Хотя у нас дорога четвертой категории, то есть, рассчитана на движение до двух тысяч машин в сутки", – сообщил начальник управления автомобильных дорог республики Виктор Россыпнов.





Работы в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года ведут бригады АО "ВАД".



Первый этап реконструкции предусматривал замену дорожного полотна на участке протяженностью семь километров, расположенном недалеко от Питкяранты со стороны Олонца. Для обеспечения безопасного проезда по трассе во время выполнения работ на этом отрезке подрядчик обустроил временные уширения и объезды.





Выполнены работы по укладке водопропускных труб, отсыпке земляного полотна, устройству "дорожной одежды", отсыпке и укреплению обочин, планировке и укреплению откосов. Нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Реконструкция этого участка дороги обошлась в 769 млн рублей.



Впервые на региональных дорогах появилось ограждение от выхода животных. Раньше оно использовалось только на федеральных трассах.





Начало второго этапа обновления автомобильной дороги "Олонец-Вяртсиля" предусмотрено в этом году, в том числе за счет 300 млн рублей, направленных в Карелию из федерального бюджета.