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Завершился фестиваль "Ладога Фест-2020"

Новости. Спорт
07:50, 20 Августа 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Мероприятие проходило в третий раз в городах вокруг Ладожского озера с 8 по 16 августа и затронуло Карелию, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, сообщили в Минспорта Карелии.

 

Ладога Фест состоял из насыщенной спортивно-туристской, деловой и культурной программ. В спортивную часть фестиваля вошло более 20 дисциплин. Одной из них стала традиционная регата "Большая Ладога". Участники регаты за неделю прошли 152 мили с остановками в самых живописных локациях на побережье.

В рамках фестиваля состоялось также автоприключение ретро-автомобилей Karjala, велопоход "Вокруг Ладоги", веломарафон "Вуокса – Онега – Ладога" и велозаезд "Бревет 300 км". Под эгидой Ладога Феста прошли мотопробег "Ладожское кольцо", пилотный трофи-рейд 4х4 "Каньоны Ладоги", соревнования и мастер-классы по игре в ринго, российская приключенческая гонка Red Fox Adventure Race 2020, а также "Ладожская дерзкая гонка", состоящая из трейла по лесу, бега с препятствиями и заплыва, и поход "Фитнес Кемп".

Часть спортивных мероприятий состоялись на территории конкретных городов: так, в Видлице прошли открытый турнир по пляжному волейболу на кубок Ладоги "Приладожье 2020" и мастер-классы по скандинавской ходьбе.

 

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