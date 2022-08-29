Завершился ремонт самого сложного участка трассы на севере Карелии

Подрядчик практически завершил ремонт 25 километров трассы «Кочкома-госграница».

Об этом рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии отметил, что ремонт самого проблемного участка трассы практически завершен: осталось нанести разметку и установить дорожные знаки. Активно идут ремонты еще на двух участках трассы — на отрезке от Ругозера до Ледмозера.

Артур Парфенчиков напомнил, что эта трасса была принята в федеральное ведение, и выразил уверенность, что скоро преобразятся и другие трассы, ставшие федеральными: «Петрозаводск — Ошта», а также «„Кола“ — Пяозерский — госграница».

«Ну, а мы со своей стороны продолжим приводить в порядок наши региональные дороги. Одна из задач — ремонт дороги на Калевалу. Нам удалось добиться ее включения в сеть опорных дорог, а значит, мы сможем рассчитывать на федеральное финансирование», — отметил руководитель региона.

Ранее в Калевальском районе прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить управление автодорог отремонтировать трассу «Кола-Калевала-Лонка», сообщили в ведомстве Карелии.