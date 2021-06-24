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Завод лесозаготовительной техники в Карелии вооружился новым японским станком (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 25 Июня 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о поступлении на предприятие «Амкодор - Онего» нового японского токарного станка.

На предприятие «Амкодор — Онего» поступил первый современный токарный станок японской фирмы «Mazak» для производства рамных конструкций. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«Главным приоритетом работы Правительства Карелии является развитие промышленности как основы роста экономики в значительных объёмах уже в краткосрочной пятилетней перспективе. Локомотивом решения этой задачи очевидно является развитие и возрождение отраслей машиностроения, судостроения, металлургии, глубокой обработки древесины. Один из важнейших проектов — возрождение на базе нового предприятия „Амкодор — Онего“ производства в Карелии лесозаготовительной техники. Такое возрождение происходит в рамках все большей локализации всего цикла производства на карельском предприятии», — заявил глава республики.

Парфенчиков сообщил, что следующая партия оборудования ожидается в июле.

Ранее сообщалось, что белорусский завод по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» в Петрозаводске для решения кадровой проблемы компенсирует расходы на переезд и проживание специалистов из других регионов России.

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Комментарии

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Козьма
2021-06-25 08:40:52
Что то только не сообщишь , лишь бы сообщить .
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