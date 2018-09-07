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Новости. Политика
12:20, 07 Сентября 2018

Завтра, 8 сентября, - "день тишины"

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ЦИК Карелии напоминает, что в ночь на 8 сентября в 00.00 часов наступает "день тишины" перед Единым днем голосования 9 сентября 2018 года.

Накануне голосования наступает так называемый "день тишины". С момента его наступления (с 00:00 часов по местному времени) запрещается любая предвыборная агитация. Этот запрет распространяется и на сам день выборов.

Запрещены также опросы, связанные с Единым днем голосования, и прогнозы его результатов. Этот день необходим избирателям, чтобы окончательно, без влияния извне, определиться, за кого они отдадут свой голос.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Карелия состоятся масштабные муниципальные выборы. В 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается более 600 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске - будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.

Подробную информацию о муниципальных выборах в Республике Карелия можно уточнить на официальном сайте ЦИК Карелии в подразделе "Единый день голосования 9 сентября 2018 года".

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Комментарии

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Чинуша
2018-09-07 12:53:50
Уже давно в этой стране тишина , шумных изолировали .
sherhan2
2018-09-07 12:37:33
После завтра-скорее всего,тоже.
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