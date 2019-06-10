Завтра горячая вода вернется к жителям Ключевой

В Петрозаводске продолжаются профилактические работы на сетях горячего водоснабжения, сообщает городская мэрия.

11 июня начнется подключение систем снабжения горячей водой многоквартирных домов на Ключевой, информирует пресс-центр администрации Петрозаводска. Технологические испытания на инженерных сетях в этом районе города выполнялись с 28 мая.

Остальные районы города отключение горячей воды ждет впереди. Так, согласно графику проведения профилактических работ, с 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика. С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

Срок проведения летних испытаний на сетях горячего водоснабжения составляет 14 дней.