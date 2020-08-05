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Завтра на несколько часов заблокируют движение на "Коле"

Новости. Общество
19:10, 06 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 7 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 7 августа, в течение двух часов на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке составов малый ракетный корабль "Одинцово" + "МБ-1219" + "Шлюзовой 72" и "МБ-1204" + "ВЭШ-97014" + "Волгарь-35" с максимальным высотным габаритом 27 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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