Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ведущие телешоу "Орел и Решка" спрятали в Карелии 100 долларов 4
Сегодня 11:26
Как отличить двоечников от отличников по постам в соцсетях 6
13.10.2020 19:40
В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию 12
Сегодня 11:50
Сорвавшие работу маршрутчики вернулись на линию в Петрозаводске 9
Сегодня 12:51
После дождя Петрозаводск вновь затопило (ФОТОФАКТ) 9
Сегодня 07:50

Завтра по Петрозаводску проедет "Экомобиль" и соберет ртутьсодержащие отходы

Новости. Общество
18:40, 14 Октября 2020
фото: © паблик "Экомобиль Петрозаводск прием ртутных отходов"
Загрузка...

Участники акции должны помнить о мерах предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, предупредили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 15 октября, по своему традиционному маршруту проедет "Экомобиль". Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями всем участникам необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону – 8 (814 2) 79-63-76. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на переработку отходов этого типа с соответствующей организацией.

Важно утилизировать отслужившие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск". Справки в администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании "Меркурий" – 79-63-76, 33-10-20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

13.10.2020 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 5
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 9
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»