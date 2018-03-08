Завтра в Карелии будет облачно и морозно

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Синоптики рассказали о погоде на девятое марта в Петрозаводске и Карелии.
По прогнозу Карельского ЦГМС, девятого марта в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер: юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: -13,-18 градусов. По северным и восточным районам местами до -26 градусов. На юго-западе местами -9,-14 градусов.
Температура днем: -3, -8 градусов, местами до -13 градусов.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура ночью: -16, -18 градусов. Температура днем: -6, -8 градусов.
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