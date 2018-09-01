Завтра в Карелии будет тепло, дождливо и туманно

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О погоде на 2 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В районах Карелии второго сентября будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью: +9,+14 градусов, местами до +4 градусов.
Температура воздуха днем: +17, +22 градуса.
В Петрозаводске будет наблюдаться переменная облачность. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью: +10, +12 градусов. Днем: +18, +20 градусов.
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