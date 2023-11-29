Здание детского приюта продают в Сортавале

На электронный аукцион выставили нежилое здание на улице Ленина.

Фонд госимущества республики сообщил о том, что на электронные торги выставлены нежилое здание и земельный участок по адресу: Сортавала, улица Ленина, 14.



Аукцион состоится 19 января 2024 года.



Больше информации опубликовано на сайте торгов и на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ».



Начальная цена продажи 7 072 000 рублей.



При этом объект подлежит государственной охране как памятник культурного наследия. Все вопросы по номеру телефона Минимущества Карелии: 8 (814-2) 559-295.



Отметим, в открытых источниках написано, что ранее в этом доме располагался детский приют комплексного центра социального обслуживания населения.