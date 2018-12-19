Здание старой школы в Петрозаводске продадут, чтобы построить новую

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Петросовет поддержал предложение администрации карельской столицы выставить на открытый аукцион заброшенное здание школы на улице Волховской.
Как заявил на сессии председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, деньги от реализации бывшего школьного здания и земельного участка, на котором оно располагается, предполагается направить на открытие образовательного учреждения на 800 мест на улице Балтийской.
По словам Боднарчука, у городских властей пока нет представления о стоимости новой школы, однако в Петросовете надеются, что денег, вырученных от приватизации заброшенного здания на улице Волховской, на это хватит, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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