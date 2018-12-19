Здание старой школы в Петрозаводске продадут, чтобы построить новую

Петросовет поддержал предложение администрации карельской столицы выставить на открытый аукцион заброшенное здание школы на улице Волховской.

Как заявил на сессии председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, деньги от реализации бывшего школьного здания и земельного участка, на котором оно располагается, предполагается направить на открытие образовательного учреждения на 800 мест на улице Балтийской.

По словам Боднарчука, у городских властей пока нет представления о стоимости новой школы, однако в Петросовете надеются, что денег, вырученных от приватизации заброшенного здания на улице Волховской, на это хватит, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.