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Новости. Экономика
20:53, 19 Декабря 2018
фото: Flickr

Здание старой школы в Петрозаводске продадут, чтобы построить новую

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Петросовет поддержал предложение администрации карельской столицы выставить на открытый аукцион заброшенное здание школы на улице Волховской.

Как заявил на сессии председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, деньги от реализации бывшего школьного здания и земельного участка, на котором оно располагается, предполагается направить на открытие образовательного учреждения на 800 мест на улице Балтийской.

По словам Боднарчука, у городских властей пока нет представления о стоимости новой школы, однако в Петросовете надеются, что денег, вырученных от приватизации заброшенного здания на улице Волховской, на это хватит, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-12-19 21:33:33
т.е. читаем "между строк": продадим тому, кому надо (что и требовалось доказать!). и даже не важно, за какие деньги - все равно строить не будем, потому как проект школы финансово не просчитан. молодцы!
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