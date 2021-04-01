Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
01.04.2021 19:40
"РКС-Петрозаводск" установят на набережной для горожан чан с теплой водой 9
01.04.2021 15:34
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
01.04.2021 12:00
Дворник в Петрозаводске побил женщину, у которой собака нагадила на газон 17
01.04.2021 12:15
Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин 4
01.04.2021 11:41
Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП (ВИДЕО) 4
01.04.2021 13:53
Власти объяснили, почему собиравший ртутные отходы "Экомобиль" прекратил работу в Петрозаводске 12
01.04.2021 09:57
Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии 5
01.04.2021 12:30
Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором 3
01.04.2021 16:37

Здание Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Петрозаводске подсветили

Новости. Общество
08:20, 02 Апреля 2021
фото: Минздрав Карелии
Загрузка...

Удобная навигация появилась в здании Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Виданской, сообщили в Минздраве Карелии.

В Республиканской инфекционной больнице работают над созданием комфортных условий для пациентов и работников, понятной навигацией и брендбуком с элементами карельской символики. Ранее удобная навигация появилась в основных лечебных корпусах больницы на улице Кирова. В минувший четверг, 1 апреля, в здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями на улице Виданской, 17а обновлена вывеска, которая стала светящейся и более заметней в темное время суток. В ближайшее время внутри здания, на этажах, появятся новые стандартизированные стенды, на кабинетах – новые таблички, в коридорах – указатели.

"Мы стремимся создать комфортные условия для пациентов и работников, используя методы "бережливого производства". Поэтому мы не только улучшаем качество оказываемой медицинской помощи, но и доступность ее через понятную логистику", - отметила главный врач Республиканской больницы Юлия Кононенко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»