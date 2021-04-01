Здание Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Петрозаводске подсветили

Удобная навигация появилась в здании Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Виданской, сообщили в Минздраве Карелии.

В Республиканской инфекционной больнице работают над созданием комфортных условий для пациентов и работников, понятной навигацией и брендбуком с элементами карельской символики. Ранее удобная навигация появилась в основных лечебных корпусах больницы на улице Кирова. В минувший четверг, 1 апреля, в здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями на улице Виданской, 17а обновлена вывеска, которая стала светящейся и более заметней в темное время суток. В ближайшее время внутри здания, на этажах, появятся новые стандартизированные стенды, на кабинетах – новые таблички, в коридорах – указатели.

"Мы стремимся создать комфортные условия для пациентов и работников, используя методы "бережливого производства". Поэтому мы не только улучшаем качество оказываемой медицинской помощи, но и доступность ее через понятную логистику", - отметила главный врач Республиканской больницы Юлия Кононенко.