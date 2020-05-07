Здания учреждений в центре Петрозаводска украсят триколорами ко Дню Победы

Учреждения на центральных улицах Петрозаводска украсят российскими триколорами в рамках акции "Флаги России. 9 мая".

К 75-летию Великой Победы на зданиях учреждений, расположенных на центральных улицах города, появится российский триколор, сообщили в мэрии Петрозаводска. Флаги будут вывешены на фасадах школ и детских садов, ПетрГУ и других государственных и муниципальных организаций.

Здание администрации города к торжественному дню уже украсили.

Как пояснили в администрации Петрозаводска, патриотическая акция "Флаги России. 9 мая" проводится впервые. По мысли организаторов она призвана "показать единство нашей страны, которое особенно проявляется в тяжелых испытаниях". В знак солидарности в канун Дня Победы жители России могут присоединиться к акции, вывесив российский флаг на своих домах, балконах или в окнах квартир.