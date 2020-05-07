890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двое граждан, прибывших в Петрозаводск из других регионов, нарушили режим самоизоляции 1
07.05.2020 13:03
Сотрудники Госкомитета Карелии нашли нарушения в работе магазинов в период пандемии Covid-19 6
07.05.2020 09:43
Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
07.05.2020 16:10
Фельдшер и водитель "скорой" в Карелии заразились коронавирусом на вызове 5
07.05.2020 09:56
Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями 2
07.05.2020 15:52

Здания учреждений в центре Петрозаводска украсят триколорами ко Дню Победы

Новости. Общество
08:05, 08 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Учреждения на центральных улицах Петрозаводска украсят российскими триколорами в рамках акции "Флаги России. 9 мая".

К 75-летию Великой Победы на зданиях учреждений, расположенных на центральных улицах города, появится российский триколор, сообщили в мэрии Петрозаводска. Флаги будут вывешены на фасадах школ и детских садов, ПетрГУ и других государственных и муниципальных организаций.

Здание администрации города к торжественному дню уже украсили.

Как пояснили в администрации Петрозаводска, патриотическая акция "Флаги России. 9 мая" проводится впервые. По мысли организаторов она призвана "показать единство нашей страны, которое особенно проявляется в тяжелых испытаниях". В знак солидарности в канун Дня Победы жители России могут присоединиться к акции, вывесив российский флаг на своих домах, балконах или в окнах квартир.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
02.05.2020, 09:47
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии
02.05.2020, 17:49
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Чтиво

07.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
07.05.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»